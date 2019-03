Fécamp : de nouvelles permanences d'élus de quartier

Pour apporter des réponses aux questions des habitants de Fécamp (Seine-Maritime), la ville a mis en place des permanences de quartier depuis 2014. À partir du jeudi 7 mars 2019, ces permanences sont organisées au bureau de la Maison des projets, située sur le pourtour du marché.

Les conseillers municipaux délégués tiennent une permanence le jeudi après-midi de 15 heures à 17 heures et le samedi matin de 10 heures à midi.

• Anne Brajon, élue déléguée pour le quartier du port, plage et côte de la vierge (3e jeudi et 1er samedi de chaque mois).

• Pierre Cazin, élu délégué des quartiers Saint-Jacques et Parc de la rivière (1er jeudi et 3e samedi de chaque mois).

• Brigitte Soenen, élue déléguée du quartier centre-ville (2e jeudi et 4e samedi de chaque mois).

• Daniel Fiquet, élu délégué du quartier du Ramponneau (4e jeudi et 2e samedi de chaque mois).