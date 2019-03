Consultation sur le changement d'heure : l'heure d'été l'emporte

La consultation citoyenne organisée par l'Assemblée nationale sur le changement d'heure a recueilli plus de deux millions de réponses, un record : plus de 80 % des répondants veulent y mettre fin, et une majorité opte pour l'heure d'été. Lancée par la commission des Affaires européennes, cette consultation sans valeur contraignante, mais dont le résultat sera transmis aux institutions européennes, "a reçu 2 103 999 réponses entre le 4 février et sa clôture le dimanche 3 mars 2019 à minuit". C'est un record absolu pour une telle consultation.

La commission présidée par Sabine Thillaye (LREM) avait lancé cette consultation sous la forme d'un questionnaire en ligne pour verser "un élément supplémentaire au débat" sur le changement d'heure. En septembre 2018, la Commission européenne a proposé une nouvelle directive qui mettrait fin à ces changements impliquant d'avancer sa montre d'une heure en mars et de la reculer d'une heure en octobre, et qui permettrait aux États membres de choisir leur fuseau horaire. Les ministres des transports européens, réunis le lundi 3 décembre 2018, ont envisagé la date de 2021 pour abandonner ce système. À l'issue d'une action de coordination, chaque État membre devra alors décider de son heure légale.

Avec AFP