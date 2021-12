Rouen. Agression d'une équipe de LCI à Rouen : six personnes en garde à vue

Six suspects ont été placés en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur l'agression d'une équipe de journalistes de LCI à Rouen (Seine-Maritime), mercredi 6 mars 2019. Les faits remontent au samedi 12 janvier dernier. Deux journalistes de la chaîne et leurs deux gardes du corps ont été agressés par des manifestants, peu avant la mi-journée. L'un des agents a même été frappé au sol et a été conduit à l'hôpital avec le nez cassé et le visage tuméfié.

Un suspect connu des services

C'est le travail d'études des vidéos et photos de la manifestation qui ont permis aux enquêteurs d'identifier les suspects. "L'un d'eux en est à sa quatrième garde à vue pour des faits liés aux gilets jaunes", confirme une source policière. Il aurait notamment participé à la dégradation de la façade et du distributeur automatique de billets d'une agence de la Caisse d'Épargne de Rouen et à des jets de projectiles sur les forces de l'ordre.

Les autres suspects n'ont a priori pas d'antécédents judiciaires mais sont "des habitués des manifestations", selon cette même source.

Le parquet de Rouen a confirmé ces gardes à vue sans plus de commentaires sur l'enquête.