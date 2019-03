La petite agence, une agence connectée et à taille humaine à Caen

Tendance Ouest a écrit :

Accident à Rouen : cinq blessés et le tramway en partie à l'arrêt

Tôt dans la matinée du mercredi 6 mars 2019, un accident est survenu entre une rame de tramway et un camion frigorifique, à Grand-Quevilly (Seine-Maritime). Le choc a provoqué le déraillement de cette rame et cinq blessés sont à déplorer : les deux conducteurs en état de choc et trois passagers du tramway, légèrement blessés et conduits à l'hôpital Saint-Julien. Le service est à l'arrêt entre les stations Place du 8 mai et le terminus Georges Braque, avec la mise en place de navettes de substitution pendant le temps des réparations.

09h06