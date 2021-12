Rouen. Basket : le Rouen Métropole Basket créé l'exploit à Roanne

Un septième succès consécutif et pas des moindres pour les joueurs du Rouen Métropole Basket (Seine-Maritime). Le mardi 5 mars 2019, ils sont allés s'imposer chez le leader de Pro B, Roanne, lors de la 20e journée de championnat. Score final 104-78.

Rouen a fait plier Roanne

Malgré un premier quart-temps mené par les locaux d'un seul petit point (25-24), les joueurs d'Alexandre Ménard prennent peu à peu de l'avance dans le deuxième quart-temps (54-44) avant de creuser encore un peu plus l'écart (78-61) et de s'offrir une grosse et belle victoire, mais aussi une revanche sur la finale de Leaders Cup, perdue il y a quelques semaines face à ce même adversaire.

Toujours sixièmes au classement, les Normands s'ancrent un peu plus dans les places qualificatives pour les play-offs avant de recevoir l'équipe de Poitiers, vendredi 8 mars 2019, au Kindarena de Rouen, pour continuer leur série de victoires.

7e SUCCÈS DE SUITE EN PRO B !!! 💪💪



ROANNE 7️⃣8️⃣ - 1️⃣0️⃣4️⃣ RMB#GORMB #CHORMB pic.twitter.com/hs7ZWHMnWx — Rouen Métro Basket (@RouenMBasket) March 5, 2019

La fiche.

Kromah: 28 points, Ponsar: 20 points, Begarin et Nwogbo: 14 points, Maille: 12 points, Monceau: 3 points.