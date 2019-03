Prison de Condé-sur-Sarthe: intervention en cours, des détonations

Plusieurs journalistes de l'AFP ont entendu une série de détonations. Des équipes régionales d'intervention et de sécurité (Eris) de Rennes et le RAID, unité d'élite de la police nationale, étaient arrivés dans la journée au centre pénitentiaire où l'agresseur et sa compagne sont retranchés depuis mardi matin dans une Unité de vie familiale (UVF).

