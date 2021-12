Alençon. La Caf de l'Orne déplore "des incivilités nombreuses et violentes"

La prime d'activité rencontre un franc succès… qui a aussi sa part d'inconvénients. Depuis le mardi 1er janvier 2019, 5000 nouveaux bénéficiaires ont été enregistrés à la Caisse d'allocation familiale de l'Orne. Une hausse qui s'explique notamment par l'élargissement des conditions de son attribution décidé par le gouvernement en décembre 2018, pour répondre à la colère des gilets jaunes.

Avant cette annonce, la Caf de l'Orne dénombrait déjà 10 500 bénéficiaires de cette prime.

Le nombre de bénéficiaires a bondi

Ces nouveaux bénéficiaires apportent une charge importante et soudaine de travail supplémentaire pour le personnel.

"Cette réforme engendre depuis le samedi 1er décembre 2018 un afflux très conséquent dans les accueils, au téléphone et par mails", indique la Caf de l'Orne dans un communiqué. Dans le détail, cela représente + 17,2 % de communications téléphoniques, + 8,5 % de courrier réceptionnés, + 17,5 % de mails reçus et + 12 % de visites à l'accueil.

Face à cela, l'organisme rappelle quelques consignes : "Si vous avez déjà adressé une demande via le Caf.fr, celle-ci sera traitée dans un délai d'environ cinq semaines. Il n'est donc pas utile d'adresser un mail, de téléphoner ou de venir dans les accueils pour savoir où en est le traitement de votre dossier. Privilégiez la consultation de votre Compte en ligne sur le Caf.fr pour obtenir les informations."

"Des incivilités nombreuses et violentes"

La Caf assure avoir mis en œuvre "des moyens exceptionnels pour accélérer l'analyse des dossiers". Mais souligne qu'effectivement, "le délai de démarche s'est un peu allongé depuis janvier. Un retour à la normale est projeté pour la fin du mois de mars". Elle souligne également que l'État a reconnu "la mobilisation exceptionnelle" des Caf pour faire face à cette demande sociale pressante et a donné récemment son accord pour de nouveaux recrutements. "Dans l'attente de l'arrivée de ces renforts, les personnels de la Caf de l'Orne restent mobilisés au service des allocataires".

Surtout, la Caf appelle demandeurs et bénéficiaires à rester courtois. Le personnel fait face à "des incivilités nombreuses et violentes" "toutes les semaines dans les accueils et au téléphone". "Aucune difficulté personnelle et sociale ne peut justifier des comportements irrespectueux et menaçants à l'égard des personnels qui ont pour valeur le service aux autres", rappelle la Caf qui conclut en indiquant qu'au besoin "des mesures de fermeture d'accueil seront envisagées".