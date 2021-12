Rouen. Le peintre Roger Courtois expose au Département de Seine-Maritime

L'artiste-peintre Roger Courtois est invité par le Conseil départemental de Seine-Maritime à Rouen (Seine-Maritime) à venir présenter une cinquantaine de peintures du lundi 11 au mercredi 20 mars 2019.

Série de cathédrales

"C'est un honneur, une forme de reconnaissance", confie-t-il. Trois grandes thématiques se distinguent dans cette série de tableaux exposés. Dans les années 2000, Roger Courtois a laissé tomber la figuration : "J'ai voulu m'exprimer avec la forme et la couleur". Naîtront alors de nombreux tableaux représentant des superpositions de fleurs. Le peintre reviendra à la figuration avec des nus.

Enfin, on verra une vingtaine de peintures sur le thème des cathédrales, dont celle de Rouen et d'autres, imaginaires. On comprend donc mieux le titre de cette exposition Chemin faisant… qui n'est d'autre que le reflet du cheminement de Roger Courtois dans la peinture. "Je poursuis ma route", observe-t-il.

Du 11 au 20 mars 2019 à l'hôtel du Département, cours Clémenceau à Rouen. De 9 heures à 17 heures. Entrée libre.