Ski alpin: Shiffrin, les records après le gros globe

Avec ce triplé, Shiffrin rejoint les légendes de la discipline, les Autrichiennes Petra Kronberger et Annemarie Moser-Pröll et l'Américaine Lindsey Vonn, qui ont été les seules sacrées trois fois d'affilée ou plus.

On savait que Mikaela Shiffrin allait remporter ce week-end, et sans skier, ce troisième gros Globe de cristal, après 2017 et 2018.

Plus cocasse, l'officialisation est venue un jour où il n'y a même pas eu de course, la faute à la neige tombée dans la nuit de vendredi à samedi dans la station russe de Rosa Khutor, et qui a contraint les organisateurs à annuler le super-G de samedi, qui ne sera pas reprogrammé.

Résultat: il ne reste plus que sept courses à disputer jusqu'à la fin de la saison, 700 points à distribuer et 719 points d'avance pour Shiffrin sur la Slovaque Petra Vlhova. Voilà un bien curieux troisième sacre, qui ne met pas en valeur l'incroyable saison de Shiffrin.

"Grand pas en avant"

"C'est assez bizarre, parce que je suis assise ici, sur mon lit. Je n'ai pas le sentiment d'avoir accompli quelque chose", a réagi la skieuse dans une vidéo publiée sur son compte Twitter.

A seulement 23 ans, la skieuse de Vail (Colorado) a écrasé la concurrence à chaque fois -ou presque- qu'elle a chaussé les skis et pris le départ d'une course. Vingt-un départs, quatorze victoires, jamais au-delà du top 10 et seulement quatre courses en dehors du podium.

En 2017 et 2018, elle avait construit ses deux premiers gros Globes de cristal sur le slalom, sa discipline de prédilection dans laquelle elle a remporté six des sept derniers petits globes. Cette année, elle peut pour la première fois s'adjuger les coupes du monde de slalom géant et de super-G, symbole d'une domination tentaculaire qui s'étend.

"J'ai toujours voulu être capable de gagner dans toutes les disciplines. Cette saison a été un grand pas en avant", a ajouté Shiffrin, qui a signé son premier succès en super-G en novembre à Lake Louise, la seule discipline qui manquait à son tableau.

Avec 1.794 points au compteur, la quadruple championne du monde entre les piquets serrés a pu un temps croire que le record de points de la Slovène Tina Maze, établi à 2.414 en 2013, pouvait être atteint.

Mais après des Mondiaux dorés en super-G et en slalom, mais skiés avec une "petite infection pulmonaire", Shiffrin a décidé de faire l'impasse sur Crans-Montana (Suisse) et Rosa Khutor, et une croix sur le record.

Hirscher plutôt que Maze

D'ici aux finales de la saison à Soldeu (Andorre) dans deux semaines, Shiffrin aura encore six courses potentiellement au programme: deux slaloms, deux géants, une descente et un super-G.

Autant d'occasions pour s'attribuer seule le record de victoires sur une saison qu'elle partage pour le moment avec la Suissesse Vreni Schneider, qui avait signé 14 victoires en 1988/89, du temps où un succès en Coupe du monde ne rapportait que 25 points.

Si elle venait à monter trois fois sur le podium, dont une victoire, sur les six dernières courses, elle dépassera la légende autrichienne Hermann Maier, qui avait totalisé 2.000 points lors de la saison 1999/2000, l'ancienne marque de référence avant Maze.

Faute de pouvoir devancer Maze au total de points, Shiffrin pourrait s'attaquer à une autre marque de référence, celle de l'Autrichien Marcel Hirscher qui a inscrit en 2017/18 en moyenne 81 points par course disputée, le record. Actuellement, Shiffrin est à plus de 85 points de moyenne.

La chasse aux records reprendra la semaine prochaine avec un slalom géant et un slalom à Spindleruv Mlyn en République tchèque, voisine de la Slovaquie natale de Vlhova.

