Rouen. Basket (Pro B): Rouen écarte Gries-Oberhoffen de son chemin 

C'est un sixième succès consécutif en Pro B que viennent d'enchainer les joueurs du Rouen Métropole Basket (Seine-Maritime) en s'imposant sur leur parquet du Kindarena face à Gries-Oberhoffen 98-87 pour le compte de la 19è journée vendredi 1er mars 2019. Un match serré et un premier quart-temps qui se termine sur le score de 22-20 avant que les Rouennais ne prennent un peu le large à la mi-match pour mener 54-38. Une avance qui va fondre au cour du 3è quart-temps (71-68) mais les joueurs d'Alexandre Ménard parviendront à maintenir un écart suffisant pour s'imposer dans cette rencontre.

📊Les statistiques du match 📊⁰

Enorme performance du RMB avec 6 joueurs à 11 pts ou ➕ et 119 d'évaluation collective ! 🤩

A noter que @Dat_Boi_Z_32 termine meilleur marqueur du match (21pts)

Jamar Diggs et JB Maille inscrivent 11 pts et 8 passes !