Caen. SNCF : trafic perturbé ce vendredi 1er mars entre Paris et la Normandie

Le trafic des trains est très perturbé ce vendredi 1er mars matin sur les lignes entre Paris et la Normandie. La circulation est interrompue sur la ligne Paris - Évreux -Caen - Cherbourg et " très ralentie " sur la ligne vers Rouen - Le Havre à cause d'une défaillance technique au poste d'aiguillage de Mantes la Jolie (Yvelines), annonce la SNCF. La reprise du trafic n'est pas envisagée avant le fin de matinée pour la ligne Paris - Caen - Cherbourg.