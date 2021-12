Dieppe. Venez vivre en première mondiale un escape game sur le Transmanche !

Vous aimez l'aventure, les frissons et l'histoire, venez vivre un moment unique...

ESCAPE BOAT épisode 1 : OPERATION SHELBURN

En ce début d'année 1944, la Résistance est à l'oeuvre en Seine-Maritime. Le réseau SHELBURN a une mission principale : secourir, ravitailler, et exfiltrer les pilotes alliés qui se sont écrasés en territoire occupé. La bataille fait rage dans le ciel au-dessus de la Manche et l'avion porteur de renseignements vitaux vient d'être abattu. Alors que cette mission de sauvetage tourne au désastre, pourchassée par les patrouilles, il ne vous reste plus qu'une solution : infiltrer un bâtiment ennemi pour pirater les communications et ainsi donner une chance de survie à tous…"

Audrey Leclercq est directrice de la communication et de l'information pour le département de la Seine-Maritime, elle nous donne tous les détails de cet événement.

Toutes les infos et les réservations sur le site de Brainscape, au 02 35 07 41 38 et par mail à contact@brainscape.fr

