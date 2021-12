Rouen. Rouen : la ligne T4 prolongée jusqu'au CHU d'ici septembre 2022

La ligne n'est pas encore ouverte, mais la Métropole Rouen Normandie (Seine-Maritime) va acter le prolongement de la T4 jusqu'au CHU de Rouen d'ici septembre 2022. Une délibération sera étudiée en ce sens lors du conseil métropolitain, jeudi 28 février 2019. Deux arrêts supplémentaires viendront compléter le tracé de la ligne de Teor, qui s'arrêtera, pour le moment, au Boulingrin.

Chantier à l'été 2020

"Il faut apaiser un peu le centre-ville, stopper les travaux, mais il faudra les reprendre", annonce Frédéric Sanchez, le président de la Métropole. Il s'agira de mener d'abord "un chantier très important sur les réseaux [...] car dans le sous-sol, les canalisations fuient". Ce chantier devrait "commencer à l'été 2020", poursuit Frédéric Sanchez.

Puis les travaux d'aménagement sur les boulevards Verdun et Gambetta se poursuivront pour laisser place à des voies Teor. Une solution a également été trouvée pour un point problématique : où se fera le retournement des bus de la ligne T4 au CHU ? "Nous opérerons le retournement à hauteur du CHU sur un parking dont la suppression sera compensée par la création d'un nouveau parking."

Ce projet a d'ores et déjà été validé par le CHU. La création du nouveau parking en silo, qui se fera non loin de l'actuel parking en ouvrage, est aussi conditionnée au déplacement du Samu d'ici la mise en place de cette prolongation de la T4. "Ça permettra aux usagers très nombreux du CHU d'avoir plus de possibilités de s'y rendre en transports en commun", conclut Frédéric Sanchez.