Rouen. Football : Quevilly Rouen Métropole fait match nul à Sannois Saint-Gratien

Ils avaient une très belle occasion de reprendre du terrain au classement, face à une équipe mal classée. Mais c'est raté. Toujours pas de victoire pour les joueurs de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime), qui n'ont pu faire mieux que match nul (1-1) face au 17e de National, Sannois Saint-Gratien, pour le compte d'un match en retard de la 20e journée de National, le mardi 26 février 2019.

QRM peine à se montrer dangereux

Après une mi-temps vierge de but et pauvre en occasions, ce sont les locaux qui ouvrent les premiers la marque sur un penalty inscrit par Madih Talal à la 51e minute, sur une faute du défenseur central Richard Samnick. En difficulté pour approcher la cage adverse, les Rouges et Jaunes ont dû attendre la 85e minute pour parvenir à égaliser. À la réception d'un bon centre, Bevic Moussiti-Oko a dû s'y reprendre à deux fois pour arracher l'égalisation.

Galvanisés, les hommes de Manu Da Costa ont mis plus d'envie dans les derniers instants et auraient pu l'emporter, mais les occasions comme les deux frappes de Taufflieb sont finalement passées à côté. Les Normands restent donc à la 8e place du classement avant le prochain match qui aura lieu à Dunkerque, vendredi 1er mars 2019, pour le compte de la 24e journée.