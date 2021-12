Mondeville. Basket (LFB) : battu par Montpellier, Mondeville continue de se battre

Le match.

Bien qu'une marche d'écart existe réellement entre Montpellier et Mondeville, les Calvadosiennes n'étaient pas venues faire du tourisme dans le sud de la France. Montpellier, troisième, prenait logiquement la main d'entrée de jeu (6-2, 2'). Mais la jeune Koné, qui gratte de plus en plus de temps de jeu en Ligue Féminine n'avait pas de question à se poser. Très vite décisive, elle remettait toujours les siennes sur le droit chemin. Les Gazelles conservaient toujours leur temps d'avance quand bien même les rouges et blanches ne lâchaient rien (23-22, 13').

Dans l'insouciance, Koné explose

Malgré quelques passages maussades de part et d'autre du parquet avant la pause, Mondeville continuait toujours de courir derrière le score. L'entame de seconde période tournait en sa faveur, en passant pour la première fois devant via Gaucher. Mann la suit (33-34, 23') mais l'internationale Ciak remet les pendules à l'heure à elle seule. Duchet vient sérieusement creuser l'écart mais les filles de Romain Lhermitte y croient encore. Preuve en est, elles maîtrisent le dernier quart (19-25) mais cela ne suffisait pas à rattraper leur retard. Les derniers points de Gaucher montraient en quoi les Normandes étaient, encore une fois, mortes de faim jusqu'au bout.

En progrès, Mondeville aura un match crucial a joué le 9 mars 2019 contre Nantes, formation qui la surclasse d'un rang.

La fiche.

Montpellier 68 - 64 Mondeville

19-14 / 11-12 / 19-13 / 19-25

Montpellier : Ciak 15, Tchatchouang 2, Bernies 5, Bankole 4, Whitcomb 9, Duchet 14, Costa, Trebec 2, Wurtz 5, Malashenko 12. Entr : T.Petit.

Mondeville : Gaucher 15, Thorburn, Kone 21, Guennoc 6, Mann 13, Djekoundade 4, Hurt 2, Tadic 3, Bussiere. Entr : R. Lhermitte.