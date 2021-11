Louvigny. Appel aux dons : près de Caen, il pleut dans le refuge Le Chat et la Vie !

"Désormais, c'est la mousse qui tient le toit" ironise Jacqueline Balland, la présidente de l'association Le Chat et la Vie, installée depuis neuf ans à Louvigny, dans la banlieue de Caen (Calvados). Le refuge fait face à une importante infiltration d'eau sur un pan de toit. 50m2 sont à changer. "Ça s'effrite, on sent bien l'air, et quand il pleut… c'est un robinet" constate Aurore Lamare, l'une des deux salariées.

Au total, une trentaine de bénévoles et deux salariées se relayent auprès des matous. - Célia Caradec

Au moins 3000 euros de travaux

Un premier devis s'élève à 3000 euros, même s'il faudra sans doute trois fois plus pour réhabiliter correctement la toiture. Le Chat et la Vie a lancé une cagnotte en ligne, et espère atteindre ce montant grâce à la force de frappe du magazine 30 millions d'amis qui l'appuie dans la démarche. "On a déjà touché des gens de Paris, ou d'autres villes. Sans les partages sur internet, ce ne serait pas le cas" se satisfait Audrey Yvinec, l'une des trente bénévoles. La cagnotte a pour le moment recueilli 1360 euros.

Le toit, fabriqué en shingle, montre des signes de fatigues. - Célia Caradec

L'an passé, Le Chat et la Vie avait accueilli 326 chats, et trouvé une famille pour 272 félins.

BONUS AUDIO - Le reportage de Tendance Ouest