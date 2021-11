Rouen. Bonne table à Rouen : le Vieux carré, rue Ganterie

L'adresse est dépaysante, sans même quitter le centre-ville de Rouen (Seine-Maritime). Dans l'assiette, mais également dans le décor. À peine passé sous un porche, entre deux commerces de la rue Ganterie, je suis fasciné par la fraîcheur de la façade. Des colombages, du vert, des plantes… À l'intérieur, l'ambiance de la salle de restaurant de cet établissement qui fait également hôtel est toute autre. Couleurs chaudes, bois et meubles rétro donnent à la pièce une ambiance très cosy. Mais si je suis venu, c'est surtout pour satisfaire mon appétit !

Des plats originaux et faits maison

En entrée, j'opte pour un velouté de choux-fleur au roquefort. Parfait pour s'ouvrir l'appétit, comme les samossas feta-épinards ou clafoutis oseille-ricotta de mes compagnons de tablée. Pour le plat, la maison propose le jour de ma venue une sélection de tartes salées qui invitent au voyage. La Brighton convint avec son mélange de cheddar, de bacon et de pommes de terre, comme l'Écossaise qui allie saumon, poireau et carottes. Pour ma part, je me régale avec le poulet, les oignons, le curry et l'ananas de la Madras.

Déjà repus, il me faut mobiliser toute ma gourmandise pour honorer la jolie sélection de desserts du jour. J'opte pour un crumble poire-chocolat, tiède et peu sucré, qui fait l'unanimité autour de la table. Avec un verre de vin, la formule entrée, plat et dessert me revient à 19,50€. Pour un repas copieux, original et fait maison, ce déjeuner est à recommander !

Pratique. Le vieux carré, 34 rue Ganterie à Rouen. Tél. 02 35 71 67 70