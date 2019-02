De retour pour ses dix ans !

Le BMX Indoor fait son retour au parc des expositions de Caen ces samedi 23 et dimanche 24 février. Cette année, l'odeur y est particulière puisqu'il fête sa dixième bougie.

Du pumptrack comme nouveauté 2019

Totalement composée de bénévoles, l'association organisatrice doit continuellement s'adapter malgré un rodage vieux de dix ans. Les jeunes sont justement là pour ça, explique Sylvain Huet, président du BMX club de Caen. "Les jeunes font un boulot monstre. Ils sont toujours porteurs d'initiatives en fonction des pratiques urbaines du moment. Chaque année, il y a des nouveautés, on s'adapte à la mode en quelque sorte". Au menu, toujours la discipline phare du BMX Race qui regroupe 1 460 sportifs sur les 1 600 au total sur le week-end, mais aussi un salon des sports urbains qui regroupe de nombreuses disciplines. L'idée : faire le show tout en proposant des initiations aux petits et grands. Parmi elles, on retrouve du BMX Flat (figures), BMX Dirt (sauts), le longboard dancing, mais aussi le skate-cross, des ateliers pour les enfants, un stand de graffitis ainsi que du breakdance. Le pumptrack sera la nouveauté 2019 : une compétition "Chrono" sera proposée à partir de 7 ans où le but sera de faire deux tours chronométrés avec en cas de victoire, des lots à gagner !

