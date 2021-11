Caen. Caen : un casting de "N'oubliez pas les paroles" dans la bonne humeur

Des sourires, de l'entraide, de la musique et des casters totalement fous, les pré-sélections de l'émission "N'oubliez pas les paroles" qui se sont déroulées ce lundi 18 février 2019 à Caen ont connu un vrai succès. Environ cent personnes ont répondu présents et ont passé trois étapes de sélection. La première étape consistait à retrouver par écrit les paroles de chansons sous le principe de "texte à trous". Comme sur les bancs de l'école, les candidats échangent les copies pour corriger celle du voisin, "en toute honnêteté", tenait à préciser Anthony Pinto, le directeur du casting. À l'issue de ce premier test, les candidats recevaient une note sur 200 points et si celle-ci était supérieure à la moyenne nationale, ils étaient retenus.

Des passages a capella

Entre stress et cris de joie, ce sont finalement 52 candidats qui ont continué l'aventure. Les autres, éliminés sur le champ, auront l'occasion de retenter l'expérience dans six mois lors d'un nouveau casting. Deuxième étape : interpréter la chanson de leur choix à condition d'être connue et dynamique et le tout, a capella devant les autres. Pas de panique, grâce à quelques claquements de doigts et quelques secondes d'applaudissements des autres candidats, chacun était mis à l'aise !

Abba, Daniel Balavoine, Jean-Jacques Goldman, Edith Piaf ou même ACDC, tous les styles musicaux sont passés en revue. Pour Laurence, 46 ans et originaire de Saint-Lô, le choix de Céline Dion a fait mouche :

Laurence participait pour la deuxième fois au casting Impossible de lire le son.

Pour finir, ce sont 16 candidats qui ont été retenus pour la troisième étape. Celle-ci consistait à interpréter une chanson sur bande-son devant une caméra. La vidéo sera visionnée par le directeur de casting ainsi que la production pour une éventuelle sélection à la télévision. Et si un Normand devenait l'une des futures stars de l'émission ?