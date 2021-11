Le Pakistan honore l'Arabie, qui plaide pour la désescalade avec l'Inde

L'Arabie saoudite a appelé lundi à la désescalade entre Inde et Pakistan sur la question du Cachemire, au moment où le prince héritier Mohammed ben Salmane s'apprête à se rendre d'Islamabad à New Delhi dans le cadre d'une tournée asiatique, en quête d'alliés et de contrats.