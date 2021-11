Caen. Rolland Courbis au Stade Malherbe Caen ?

L'ex entraîneur de l'OM, de Montpellier ou encore du Stade rennais et figure médiatique, Rolland Courbis, pourrait rejoindre les rangs du Stade Malherbe Caen selon nos confrères de l'équipe. Il ne serait pas entraîneur principal mais devrait encadrer Fabien Mercadal. L'entraîneur est en position fébrile après les récents résultats du Stade Malherbe Caen et de la 19e place au championnat qui en a découlé. Le but serait de créer un électrochoc afin de repartir vers l'avant. Rolland Courbis avait déjà endossé le costume de "tuteur" au Stade Rennais auprès de Philippe Montanier, avant de lui succéder quelques jours après.

À noter que la conférence de presse d'avant-match SM Caen/Strasbourg, initialement prévue à 11h45 ce samedi 16 février 2019 a été repoussée à 17h15. Le temps d'annoncer la nouvelle ?

