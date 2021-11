atelier pratique. Calvados : comment réparer son vélo ?

Clé Allen, à pédales, à molette, rustine et tournevis... Apprenez à entretenir votre vélo durant l'atelier mené par l'association Vélisol. Ce samedi après-midi, la maison du vélo vous propose un atelier " Vélo bricolo " au quai des Mondes, à Mondeville. Celui-ci est ouvert à toute personne désireuse d'acquérir les compétences pour devenir aussi autonome que possible quant à la réparation et à l'entretien de son propre vélo. Sur place, une station de gonflage et des outils classiques ou spécialisés nécessaires à l'entretien de votre vélo.

La maison du vélo

La maison du vélo, ce sont aussi des expositions, des balades, des débats et des conférences. Retrouvez toutes les informations sur : maisonduvelocaen.fr

Pratique. Samedi 9 février 2019 de 14 à 17 heures au Quai des Mondes à Mondeville. Gratuit. 02 31 35 66 20