L'entreprise SMSL d'Agneaux est de nouveau en redressement judiciaire, sous l'égide du tribunal de commerce de Coutances. L'entreprise de serrurerie-métallerie avait été sauvée il y a un an et demi après une reprise et un plan de sauvetage drastique et une aide financière importante du Conseil Régional de Basse-Normandie (500.000 Euros).

Un peu plus de 70 salariés avaient été repris dans la nouvelle structure, alors qu'ils étaient plus de 200 dans l'ancienne.