Fécamp. L'urbanisme en question à Fécamp Caux Littoral

Le Plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de l'agglomération Fécamp Caux Littoral (Seine-Maritime) touche à sa fin. En 2019, le document va être présenté aux différentes institutions comme l'État, la Région, le Département ou encore la chambre d'agriculture. Il pourra ensuite être présenté aux habitants via une enquête publique.

Les futures règles d'urbanisme

Mercredi 13 février 2019, l'agglomération propose une réunion publique d'information pour que chaque habitant du territoire puisse connaître le contenu et l'intérêt de ce PLUi. Il s'agit d'un document qui définira les règles d'urbanisme à appliquer dans les différentes communes de Fécamp Caux Littoral. Le plan définira notamment où il est possible de construire et comment il sera possible de le faire.

Le PLUi doit être définitivement approuvé avant le mardi 31 décembre 2019.

Réunion publique d'information sur le PLUi Fécamp Caux Littoral – mercredi 13 février 2019 à 18h30 au cinéma Le Grand Large à Fécamp.