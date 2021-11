Gonfreville-l'Orcher. Gilets jaunes : à Gonfreville-l'Orcher, la mairie organise un référendum

C'est la solution choisie par la mairie de Gonfreville-l'Orcher (Seine-Maritime) pour faire la synthèse du Grand débat national : l'organisation d'un référendum local les 28 février, 1er et 2 mars 2019. La municipalité a ouvert un cahier de doléances dès le 17 décembre 2018. Une pétition de gilets jaunes avait été remise au député Jean-Paul Lecoq (ancien maire de Gonfreville-l'Orcher) le 30 novembre, avec 16 000 signatures.

Des questions sur le pouvoir d'achat

La ville dit "s'appuyer sur la tradition de concertation de Gonfreville qui se manifeste régulièrement lors des réunions publiques, des rencontres sur le terrain ou des chantiers participatifs". Les questions du référendum seront directement issues des doléances exprimées par les gilets et jaunes ou consignées dans le cahier de doléances. La mairie précise que les questions seront centrées principalement sur le pouvoir d'achat, notamment l'impôt sur la fortune, les négociations salariales, les pensions et le Référendum d'initiative citoyenne.

Écoutez Alban Bruneau, le maire de Gonfreville-l'Orcher :

Référendum local à Gonfreville-l'Orcher Impossible de lire le son.

Qui peut voter ?

Toutes les personnes majeures, domiciliées à Gonfreville-l'Orcher pourront s'exprimer. Il faudra se rendre le 28 février, le 1er ou le 2 mars 2019 à l'Hôtel de ville ou dans les mairies annexes de la cité de Mayville et du hameau de Gournay-en-Caux entre 9 heures et 18 heures (avec une pièce d'identité et une carte d'électeur).