Bois-Guillaume-Bihorel. L'entreprise normande Marché privé boutique devient Ollca et se développe

Une page se tourne pour l'entreprise Marché privé et son fondateur, Victor Gobourg. Il a choisi de la céder pour se concentrer sur sa deuxième activité, Marché privé boutique, devenue Ollca, qui va se développer. La plateforme continue de proposer auprès des internautes de se faire livrer des produits vendus par des commerçants locaux. Entretien avec Victor Gobourg.

Pourquoi avoir choisi de céder Marché privé ?

"Il est vrai que c'était mon bébé, je l'ai créé quand j'avais 21 ans. Après sept ans et demi, je veux permettre à la marque de continuer à vivre et à exister mais je préfère me concentrer sur Marché privé boutique, notre place de marché pour accompagner les commerçants dans le digital."

Pourquoi le nouveau nom d'Ollca ?

"C'est l'anagramme de local. Nous voulions un nom qui soit en lien avec l'humain, le savoir-faire et la proximité. Le logo symbolise à la fois la vitesse, la roue du vélo avec le 'o' et le point pour la livraison. Il s'agit ainsi de bien distinguer les deux plateformes."

Quelles sont les perspectives de développement ?

"Nous allons accélérer notre développement au niveau national avec de nouvelles villes comme Nice, Montpellier, Toulouse ou encore Reims et nous continuons à nous développer à Paris. Aujourd'hui, il y a plus de 300 commerçants partenaires. En termes de fonctionnement, nous allons livrer sur des créneaux d'une heure, nous pouvons optimiser le temps de livraison. Nous travaillons désormais avec Stuart, une filiale de la Poste, pour les livraisons à vélo [l'ancien partenaire rouennais, Kebi, cesse ses activités, ndlr]. Ce sont les livreurs les mieux rémunérés dans ce domaine."

Victor Gobourg a cédé la marque historique, Marché privé, qu'il a fondé il y a plus de sept ans. - Amaury Tremblay

Quels sont les nouveaux secteurs à conquérir ?

"Ollca va s'adresser prochainement aux entreprises pour proposer des petits-déjeuners, des afterwork en favorisant ainsi les produits locaux et la proximité. Nous voulons développer ce créneau de traiteur."

Comment abordez-vous désormais l'avenir ?

"J'ambitionne de faire d'Ollca le leader cette année en nombre de commerçants présents sur notre place de marché. Nous resterons normands, même si on se développe au national. Aujourd'hui, 28 salariés travaillent dans l'entreprise et nous menons de nouveaux recrutements au niveau national pour des commerciaux."