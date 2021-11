Caen. Football : le SM Caen recherche un manager pour sa section féminine

Début décembre dernier, le Stade Malherbe Caen avait annoncé la création d'une section féminine pour la rentrée 2019. Le projet avance petit à petit, à commencer par une journée portes ouvertes le mercredi 20 février 2019. Mais d'ici sept mois, ce sont environ seize personnes qu'il faudra recruter pour assurer l'encadrement des futures joueuses. Première étape : le recrutement d'un manager général.

Mars 2019 comme deadline

La fiche de poste a été lancée ce jeudi 7 février 2019 par le club. Les profils recherchés doivent respecter certaines conditions : avoir de l'expérience dans le monde du football, être titulaire a minima du Brevet d'Entraîneur de Football, avoir des compétences dans la gestion de projet et connaître la spécificité des athlètes féminins.

"On s'est donné mars 2019 comme deadline. C'est l'axe prioritaire pour qu'il ait un œil sur le futur recrutement et les éducateurs. On cherche quelqu'un de performant dans la structuration d'une nouvelle section avec idéalement un passé dans le football féminin", indique Nicolas Seube, responsable du projet.