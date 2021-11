Caen. Caen : le directeur du CHU est sur le départ

Il était arrivé un certain 2 octobre 2015 pour succéder à Angel Piquemal, devenu inspecteur général des affaires sociales (Igas). Christophe Kassel s'apprête à quitter son poste de directeur général après plus de trois ans de fonction au CHU de Caen (Calvados).

Un recrutement en cours

Avant d'arriver à Caen, il était passé par les centres hospitaliers de Pontoise (Val d'Oise) mais aussi par des postes d'intérim de trois autres établissements de la communauté hospitalière de territoire (CHT) Vexin Nord Val-d'Oise : le CHI des Portes-de-l'Oise (Chipo) à Beaumont-sur-Oise, le CH de Carnelle, à Saint-Martin-du-Tertre et le GHI du Vexin, réparti sur Marines, Aincourt et Magny-en-Vexin. Pour le remplacer, le recrutement est en cours et les candidatures sont à envoyer avant le lundi 25 février 2019. Son poste est à pourvoir le 1er avril 2019, date où Monsieur Kassel rejoindra un autre établissement de santé.