Caen. Le duo Français Cats On Trees au Cargo à Caen ce weekend

Samedi 16 Février 2019 à 20h30 le Cargo à Caen reçoit deux Français, les “Cats on Trees”. Nina et Yohan qui composent ce duo sont de retour en Normandie après une petite tournée à l'étranger. Samedi soir vous pourrez danser et chanter sur “Keep on Dancing” ou encore “If You Feel” dernier titre diffusé en radio. Le deuxième album "Neon" de Cats on Trees est toujours disponible.

Ce weekend les Toulousains vont vous transporter dans leur univers si particulier, contrasté sur le plan visuel, riche au niveau musical et très soudé sur le plan humain, à eux deux ils se complètent et avancent encore plus fort. Depuis le début ils prônent l'égalité homme/femme et font tout pour la retranscrire sur scène lors de leurs concerts et au sein même de leurs chansons.

Yohan du duo Cats On Trees a répondu à quelques questions pour Tendance Ouest :

Coup d’œil sur ce duo à la pop entraînante Impossible de lire le son.

Toujours en quête de nouveaux projets et de nouvelles scènes, Nina et Yohan poursuivent leur tournée jusqu'à la fin de l'été avec deux grandes dates : l'Olympia à Paris (21 Février) et le festival du Printemps de Bourges (19 Avril).

Ne manquez donc pas leur passage en Normandie au Cargo à Caen ce samedi 16 Février à 20h30 ! Billetterie sur lecargo.fr.

Pour vous rafraîchir la mémoire, retour en images sur plusieurs succès de Cats On Trees.

A LIRE AUSSI.

Les Cats On Trees dévoilent leur nouveau clip !