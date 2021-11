Caen. Caen : le concert de Cats On Trees au Cargö est annulé

C'était l'un des moments forts du Cargö en ce début d'année 2019 : la venue du duo français Cats On Trees. Connu notamment pour les titres "Sirens Call", "Keep on Dancing" ou encore "If You Feel", le groupe avait prévu une escale à Caen (Calvados) en préambule de ses deux grandes dates à Paris, à l'Olympia le 21 février et à Bourges, lors du festival du Printemps le vendredi 19 avril 2019.

Annulé et non reporté

"La Normandie est un endroit que l'on adore", se réjouissait Yohan, un des membres du duo, quelques jours avant le concert. Le concert initialement prévu ce samedi 16 février 2019 est finalement annulé. "Pour des raisons indépendantes de notre volonté et de celui du groupe, on est contraint d'annuler. Il n'y aura pas de report", indique la communication du Cargö.