Rouen. À Rouen, il est condamné après l'agression de sa collègue de travail

Deux plaintes sont simultanément déposées par la victime et le prévenu à la suite d'un différend qui les a opposés dans le local professionnel de la société pour laquelle ils travaillent, à Rouen. Le 19 avril 2016, le prévenu s'en prend à sa collègue sans raison apparente en l'insultant tout d'abord puis en la bousculant lorsqu'elle se rebiffe. Elle veut s'enfuir mais il la rattrape et la pousse contre un mur. Elle reçoit alors des claques auxquelles elle réplique en lui donnant un coup de pied. Il lui assène alors un coup de poing au visage. Un collègue intervient et tente de séparer les deux protagonistes, sans succès. Elle parvient quand même à se libérer et va consulter un médecin qui constate les coups portés et lui octroie 20 jours d'incapacité temporaire de travail. Puis elle dépose plainte contre le prévenu.

Il se dit victime

Le 20 avril 2016, il dépose plainte à son tour, arguant du fait qu'elle aurait proféré des insultes racistes à son encontre. Elle est à nouveau entendue par les policiers le 15 juin 2016. Suivie par un psychologue avant les faits, elle a déjà fait l'objet d'un avertissement professionnel mais dit que sa hiérarchie la pousse à retirer sa plainte bien qu'elle reconnaisse des insultes réciproques. Elle persiste à se déclarer victime dans la confrontation qui les réunit. Le prévenu, quant à lui, déclare à la barre : "c'est elle qui m'a cherché". Un témoin collègue de travail affirme que la victime est très agréable et dénonce le caractère machiste du prévenu.

Au casier judiciaire de celui-ci, deux mentions sont portées pour vol et escroquerie. Pour la partie civile, "l'attitude machiste du prévenu est avérée". Le Ministère Public souhaite "encourager le prévenu à réfléchir". Sa défense avance que "la réalité des faits ne l'accuse pas". À l'issue de son délibéré, le tribunal le reconnaît coupable et le condamne à une peine de deux mois de détention avec sursis.