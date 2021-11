Le-Havre. Drogue : le client et son dealer arrêté au Havre

Lors d'une patrouille rue de l'avenir au Havre (Seine-Maritime), mardi 29 janvier 2019 dans l'après-midi, les policiers ont repéré un individu dans une voiture. La rue en question est connue pour ses trafics de stupéfiants.

Un peu de cocaïne et d'héroïne

Le suspect, un homme de 23 ans, est sorti de son véhicule pour se rendre dans un hall d'immeuble. Il en est rapidement ressorti pour retourner dans sa voiture. Un autre individu l'a rejoint pour lui remettre des sachets. Le client a été interpellé dans son véhicule, un peu plus loin. Il venait d'acheter deux grammes de cocaïne et un gramme et demi d'héroïne. Le dealer, un homme de 18 ans, a également été interpellé.

Le dealer ne reconnaît pas les faits

Ils ont tous les deux été placés en garde à vue. Le client a reconnu les faits. Le dealer a expliqué aux enquêteurs qu'il n'était au courant de rien et qu'il ne savait pas ce qu'il transportait. Il aurait juste agi pour un autre. L'individu est tout de même convoqué devant la justice le mardi 2 juillet 2019.