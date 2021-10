Caen. Tennis-de-Table : un choc au sommet pour le Caen TTC ce soir

Tout comme leurs voisins du Caen Handball (Calvados) à quelques centaines de mètres de la Salle Rufa, les pongistes du Caen TTC n'ont pas goûté à la compétition depuis le week-end précédant les festivités de Noël. Mais à l'extrême inverse des handballeurs, ils ont pour l'instant tout raflé sur leur route en Pro B et peuvent attaquer la phase retour avec un maximum de confiance.

Des Parisiens coriaces

Ce mardi 29 janvier 2019, les hommes de Xavier Renouvin retrouvent le championnat de Pro B. Et si les Caennais sont invincibles pour le moment, le rendez-vous contre les Parisiens d'Issy-les-Moulineaux ce soir semble l'un des plus difficiles.

Au match aller, ils s'étaient imposés 3-2 avec notamment deux victoires d'Antoine Hachard et une autre en double. Ce soir, ils devront notamment se méfier d'Hampus Nordberg, suédois classé 42e mondial. Il n'a été battu que deux fois cette saison.

La montée est en jeu

Issy est actuellement second du championnat, derrière Caen. Ils se sont imposés six fois cette année pour neuf matchs joués avec seulement trois défaites concédées par le plus petit écart (3-2).

L'équipe caennaise est, ce soir, composée de Benjamin Brossier, n°41 (participation aux Jeux Olympiques 2016), Hampus Nordberg, n° 42 (international Suédois) et Léo De Nordest, n°74 (international junior Français).