Le compositeur Michel Legrand est mort

Le compositeur de musique Michel Legrand, créateur des thèmes des cultissimes films Les Parapluies de Cherbourg et Les Demoiselles de Rochefort, est décédé dans la nuit de vendredi 25 à samedi 26 janvier 2019, à Paris à l'âge de 86 ans. Annonce faite ce matin par son attaché de presse.

Trois oscars

Au cours d'une carrière de plus de 50 ans qui lui a valu une renommée mondiale et trois Oscars pour ses musiques de films, ce musicien touche-à-tout a travaillé avec les plus grands de Ray Charles à Orson Welles, en passant par Jean Cocteau, Frank Sinatra, Charles Trenet et Édith Piaf.

Avec AFP

