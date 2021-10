Le-Havre. L'Évêque du Havre appelle les chrétiens à participer au Grand débat

En ce mois de janvier 2019, Jean-Luc Brunin, l'évêque du Havre (Seine-Maritime), appelle les chrétiens de son diocèse à participer au Grand débat national. " Au-delà des aspects conjoncturels de la situation, nous pressentons que notre capacité collective d'espérer et de bâtir l'avenir est en jeu " indique-t-il.

Construire des solutions

Jean-Luc Brunin parle du défi du dialogue qui n'est pas tant dans la recherche de convaincre les autres que d'écouter. Une écoute mutuelle qui doit permettre " la construction de solutions qui permettront de sortir des situations difficiles à l'origine de ce mouvement de colère et de protestation ".

L'évêque du Havre invite les chrétiens à dépasser le seul niveau protestataire et revendicatif pour construire des solutions d'avenir et des propositions concrètes, " susceptibles de changer la vie pour tous et d'éclairer notre avenir commun ".