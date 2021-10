Caen. Basket (Pro B) : Fabrice Courcier, nouvel entraîneur du Caen BC

Après s'être séparé d'Antoine Michon la semaine passée, le Caen BC était à la recherche d'un nouvel entraîneur aux commandes de son équipe professionnelle qui évolue en Pro B. C'est chose faite, ce mardi 22 janvier 2019, lorsque le club a annoncé l'arrivée de Fabrice Courcier. Il prendra ses fonctions jeudi 24 janvier prochain, suite au 16e de finale de Coupe de France contre Vichy-Clermont et avant le déplacement à Rouen pour le compte de la 16e journée de Pro B.

Qui est Fabrice Courcier ?

Le quinquagénaire a naturellement été joueur avant de devenir entraîneur en 1998 du côté de Tourcoing. Il a ensuite passé la quasi-totalité de sa carrière d'entraîneur dans le Nord à Gravelines, Saint-Amand, Bourg-en-Bresse, Orchies ainsi qu'une expérience à Montpellier. Niveau CV, le natif de Lille n'est pas non plus à plaindre. Il a quasiment coaché tous les niveaux nationaux en basket masculin : Pro A, Pro B, N1 et N2. Sera-t-il la solution miracle pour sortir le CBC de cette morose ?