Alençon. À Alençon, des faucons pour faire fuir les étourneaux !

Du lundi 21 au mercredi 23 janvier 2019, voir un peu plus, la ville d'Alençon (Orne) organisera chaque soir une opération d'effarouchement de milliers d'étourneaux qui ont envahi le quartier de Courteille.

Nombreuses dégradations

Si durant la journée ces oiseaux ont pour habitude d'aller en campagne pour s'y nourrir, ils reviennent vers la ville chaque soir pour y passer la nuit. Leur présence est bruyante, mais également olfactive, de fait de leurs déjections qui dégradent toitures et voitures.

Des faucons pour les effaroucher

C'est à la tombée de la nuit qu'il faut effaroucher les étourneaux. La ville d'Alençon a décidé pour cela de faire appel à des rapaces, pour les mettre en insécurité et les faire fuir… ailleurs. Cette opération débutera lundi soir 21 janvier et se poursuivra mardi et mercredi. Voire peut-être deux jours supplémentaires. Enfin, l'éclairage public pourrait être éteint à certains moments et des dispositifs sonores pourraient intervenir en complément.