Nouveau blocus au centre de détention d'Argentan

"FO Pénitentiaire" dénonce le record infernal de la surpopulation carcérale avec plus de 67.000 détenus en France, pour seulement 57.000 places. Dans les prisons française, le mouvement a débuté il y a maintenant 3 semaines.

A Argentan, un précédent blocus, le 4 avril dernier, avait "tourné court". Le directeur avait menacé les grévistes de "mise à pied". Mais cette fois-ci, le rapport de force s'installe: palettes et pneus sont prêts à être enflammés devant la porte du centre de détention.

Pour le syndicat, la situation des établissements pénitentiaires devient explosive : manque de moyens, manque d’effectifs, et conditions de sécurité de plus en plus limitées…



Ecoutez ci-dessous Emmanuel Baudin, secrétaire local "FO Pénitentiaire" :