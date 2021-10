Rémalard en Perche. 3 jeunes blessés dans une sortie de route dans le Perche

Un grave accident de la route à 3h30, dimanche matin 20 janvier 2019 dans l'Orne, sur la RD11 à Bellou/Huisne en direction de Verrières, c'est au sud de Rémalard dans le Perche.

Sortie de route très violente

Un véhicule seul a quitté la route. 3 jeunes hommes à son bord (1 âgé de 20 ans et 2 de 21 ans), dont 1 incarcéré au niveau des jambes. Les 3 sont transportés aux urgences de l'hôpital. Le bilan aurait pu être beaucoup plus grave compte-tenu de la violence du choc et de l'état dans lequel les secours ont retrouvé le véhicule...