Le-Havre. Nouveau centre de dépistage au Havre

Le Centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic (CEGIDD) du Havre (Seine-Maritime) a ouvert ses portes au rez-de-chaussée du pavillon Launay de l'hôpital Flaubert, depuis le 1er janvier 2019. Auparavant la structure (située au 45 rue Gustave Flaubert) était gérée par le département de Seine-Maritime. Désormais c'est le Groupe hospitalier du Havre qui en assure la gestion.

Le centre permet la réalisation le dépistage du VIH et des hépatites virales B et C ainsi que les autres Infections sexuellement transmissibles.

Écoutez Anne Vandendriessche, médecin du CEGIDD :

Centre d'information, de dépistage et de diagnostic du Havre Impossible de lire le son.

Gratuit et anonyme

Les tests réalisés au sein du CEGIDD du Havre sont gratuits et réalisés en toute confidentialité. Les consultations médicales et infirmières sont possibles les lundis et jeudis de 9 heures à 12h30 et les vendredis de 14 heures à 17 heures. L'accueil est assuré du lundi au vendredi (sauf le mercredi) de 9 heures à 17 heures (16 heures le vendredi). Une consultation est également possible à Fécamp (3 rue Henri Dunant), les mardis de 15 heures à 17 heures.

CEGIDD du Havre – pavillon Launay de l'hôpital Flaubert – 02 32 73 35 55.