Rouen. Hockey sur glace : les Dragons pas rassurants face à Nice

Les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) ont un coup de mou, mais ils assurent l'essentiel. Après une victoire déjà compliquée à Nice, les Rouennais ont eu de la difficulté à s'imposer contre ces mêmes Niçois, le mardi 15 janvier 2019, sur la glace de l'Ile Lacroix (4-2).

Succès assuré dans les dernières minutes

Les Jaunes et Noirs étaient les seuls à s'illustrer lors du premier tiers par un l'ouverture du score signée Nicolas Deschamps 1-0. Après un premier tiers intéressant, Nicolas Deschamps doublait la marque en supériorité numérique après un peu plus de douze minutes de jeu. Un break de courte durée puisque les visiteurs réduisaient la marque un peu plus de deux minutes plus tard par Tuukka Rajamaki (2-1).

Après 40 secondes dans l'ultime tiers-temps, les Niçois relançaient complétement la partie en égalisant par l'intermédiaire de Juha Tarkkanen (2-2). Longtemps mis en échec par un bon gardien, les joueurs de Fabrice Lhenry ont dû attendre les dernières minutes pour reprendre la main par un but d'Atte Makinen (3-2).

Obligés de se livrer, les Niçois sortaient le gardien mais encaissaient un dernier but en cage vide pour un triplé signé Nicolas Deschamps. Toujours leaders, les Normands aborderont un nouveau derby face aux Gothiques d'Amiens dès vendredi 18 janvier 2019, toujours sur l'Ile Lacroix.