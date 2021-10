Rouen. Seine-Maritime : un face-à-face fait deux blessés grave

Le choc a été frontal à Martin-Église près de Dieppe (Seine-Maritime) route d'Arques-la-Bataille, samedi 12 janvier 2019 vers midi.

Quatre personnes touchées

Dans l'une des voitures, une jeune femme de 17 ans et un jeune homme de 20 ans ont été grièvement blessés et ont dû être désincarcérés par les secours. Dans l'autre, un homme de 59 ans et une femme de 63 ans ont été plus légèrement touchés. Tous ont été évacués vers le centre hospitalier de Dieppe.

22 hommes et sept véhicules des sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur l'intervention, ainsi que deux équipes du Smur.

