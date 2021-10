Caen. Les avocats de Caen iront manifester à Paris le 15 janvier

Après des manifestations à Caen (Calvados) contre le projet de loi justice, les avocats du barreau de Caen ont cette fois décidé de se mobiliser à Paris, à l'instar de leurs homologues de la Manche. Ils se rendront dans la capitale à la manifestation nationale du mardi 15 janvier 2019.

Les avocats en grève

Par conséquent, ils prévoient "la grève et la suspension de toutes les activités juridictionnelles et de conseil" ce jour-là, ainsi que la suspension de toutes les désignations d'avocats pour les gardes à vue et comparutions immédiates notamment. Selon les avocats du barreau de Caen, la réforme "porterait gravement atteinte à l'exercice professionnel des avocats, à l'intérêt des justiciables et amplifierait le démantèlement de l'institution judiciaire pour des raisons strictement économiques, au risque de fragiliser la société dans son ensemble".

