Caen. À Caen, le ras-le-bol des pompiers

Alors que mercredi 18 septembre 2019 s'est ouvert le 126ème congrès des sapeurs pompiers à Vannes dans le Morbihan, les manifestations et grèves des sapeurs-pompiers continuent. Commencé en juin dernier, ce mouvement de contestation ne devrait pas se finir maintenant.

À Caen (Calvados), comme dans beaucoup de casernes en France, la sursollicitation est un des gros points noirs "on est appelé pour ivresse sur la voie publique, pour emmener des personnes à l'hôpital afin qu'elles aillent à un rendez-vous. Pour rappel, les sapeurs-pompiers ont pour mission les secours d'urgence, les incendies et l'assistance et protection des biens pour les personnes", indique Hugues Roussel, vice-président du syndicat autonome des pompiers du Calvados. Aujourd'hui, beaucoup de missions réalisées par les sapeurs-pompiers ne sont pas de leur ressort.

Manque d'effectif

S'ajoutent à ces missions de plus en plus nombreuses, des effectifs en baisse. "Dans le Calvados nous sommes aujourd'hui 300 professionnels contre plus de 400 postes il y a quelques années". Pour pouvoir assurer leurs fonctions, de nombreux sapeurs-pompiers volontaires sont engagés. "Nous sommes vingt professionnels de garde la nuit et dix-sept le jour. Un seul sapeur-pompier volontaire devrait être avec nous mais ils sont souvent six ou huit."

Dans un communiqué Xavier Charles, le Président du conseil d'administration du SDIS 14 indique qu'au niveau local "des démarches ont été engagées pour recentrer l'activité des pompiers" et le "CHU a indemnisé le SDIS a hauteur de 840 000 € au titre des carences ambulancières de l'année 2017." Somme qui sera investie dans l'achat de matériel comme des tablettes numériques pour réaliser les bilans de victimes ou des caméras thermiques.

Cependant, la CGT, FO et Sud appellent à une manifestation le 24 septembre devant la caserne de Couvrechef et le 15 octobre une délégation de pompiers du Calvados ira à Paris pour la grande manifestation organisée dans la capitale.

