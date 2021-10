Caen. Le tourisme se porte bien à Bayeux

Des touristes de plus en plus nombreux à Bayeux (Calvados) et ses environs : + 5 % en 2018, selon l'office de tourisme. Les visites guidées, notamment de la batterie de Longues et du vieux Bayeux ont été plébiscitées. Le nombre de plaisanciers qui accostent à Port-en-Bessin est également en hausse, de 7 %.