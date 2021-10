Le sport en hiver : commentprotéger son corps

Qu'est-ce qu'une

blessure de l'hiver ?

Des blessures musculaires et tendineuses. L'ennemi, ce n'est pas l'hiver en lui-même, c'est le froid. L'organisme lutte en permanence pour maintenir une température corporelle interne à 37° C, donc plus la température extérieure est basse, plus la lutte est rude pour l'organisme.

Cette "lutte", comment se matérialise-t-elle ?

"Plus il fait froid et plus le cœur doit s'employer pour permettre aux organes vitaux d'être toujours fonctionnels. Le rythme cardiaque augmente, la pression artérielle aussi, il faut donc savoir adapter son activité."

Comment s'adapter ?

Il faut s'hydrater plus. Le froid favorise la déshydratation. La sensation de soif qui existe durant les saisons chaudes est moins prononcée l'hiver, on boit moins et donc, on ne sent pas la déshydratation arriver. Quand un organisme est déshydraté, le cœur a plus de difficultés à travailler correctement.

Quelles sont les préconisations contre le froid ?

L'habillement. Plus on va se protéger des atteintes du froid, moins l'organisme devra piocher dans ses ressources. Attention, il ne sert à rien de s'habiller plus, mais il faut mieux s'habiller. Mieux vaut porter de fines couches de vêtements synthétiques adaptés, plutôt que d'empiler les vêtements trop lourds et qui vont retenir l'humidité.

Quel habillement idéal ?

Ne pas utiliser des vêtements en coton qui favorisent l'hypothermie en restant longtemps humides ! Il convient de porter de la fibre synthétique et les collants, qui couvrent une surface importante.

Sur le plan musculaire, plus de danger en hiver ?

C'est avéré. Avec le froid, les muscles et tendons sont plus raides. Ils sont plus facilement sujets aux atteintes. La synovie, le liquide qui englobe les articulations du corps, est moins abondant quand il fait froid. Les articulations sont donc plus rouillées. Les vaisseaux sanguins sont également impactés. Cela conduit à une irrigation des muscles de moins bonne qualité.

Il faut plus s'échauffer ?

Plus longtemps oui. Il faut s'échauffer à la température de pratique, autrement dit, ne surtout pas s'échauffer dans une salle si le match ou la course a lieu dehors.

Frédéric Paing. À 46 ans, il est médecin généraliste. Au comité directeur de la Ligue de football de Normandie de 2004 à 2012, il fait partie depuis 2008 du comité directeur du district de football de la Manche. Alerte. À la moindre alerte, si bénigne soit-elle, la moindre douleur pendant l'effort, il est conseillé de prendre rendez-vous le plus rapidement possible avec son médecin. Les règles d'or. Éviter toute activité sportive intense à une température inférieure à 5 degrés est la première règle. Ne jamais fumer dans les deux heures précédant ou suivant la pratique. De plus, un bilan médical avant de reprendre une activité sportive intense est à faire pour les hommes de plus de 35 ans et les femmes de plus de 45 ans.

