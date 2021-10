Hors Normandie. Un tweet partagé 4 millions de fois, un record

Nous sommes d'accord sur un point, dans la société actuelle recueillir beaucoup de likes ou de partages sur un message laissé sur l'un des réseaux sociaux populaires du moment (Tweeter, Facebook ou Instagram) nous fait toujours plaisir.

Aujourd'hui celui qui a le plus le sourire c'est Yusaku Maezawa, un Japonais milliardaire qui a fait fortune en gérant un site de vente en ligne de vêtements. Ce richissime internaute et patron explique dans son tweet que 100 personnes qui suivent son compte Tweeter pourront obtenir une grande somme d'argent de sa part, qui ne représente pour lui qu'une infime partie de sa fortune. Ces personnes seront choisies au hasard par le titulaire du compte et pourront toucher chacune environ 800 000€ ; effectivement il y a de quoi tweeter gratuitement ce genre de publication. Une occasion pour ce milliardaire de fêter le record du nombre de ventes de sa société, ventes récemment boostées par les fêtes de fin d'année.

Les retweets de la publication du Nipon ne cessent de grimper à l'heure où nous écrivons ces lignes, c'est désormais on peut le dire un tweet historique. Les deux précédents records de partages sur Tweeter remontent à 2017 et 2014.