Rouen. Hockey sur glace : Angers s'impose aux tirs au but chez les Dragons de Rouen

C'est une passe difficile que traversent actuellement les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) avec une nouvelle défaite encaissée sur leur glace de l'Ile Lacroix. Le dimanche 6 janvier 2019, face aux Ducs d'Angers, ils ont cédé dans la séance de tirs au but sur le score de 3-2, lors de la 31e journée de Synerglace Ligue Magnus.

Des Rouennais à réaction

Après un premier tiers serré, ce sont les Jaunes et Noirs qui vont réussir à prendre l'avantage sur un tir lointain de Florian Chakiachvili, de retour après son opération, et rentrer au vestiaire sur le score de (1-0). Malheureusement pour les Rouennais, les Angevins rentrent bien mieux dans le deuxième tiers tiers et vont inscrire deux buts coup sur coup en moins de trois minutes par Marc-André Levesque et Robin Gaborit en supériorité numérique (1-2). La réaction ne tardera pas à arriver pour les Rouennais qui égaliseront à 5 contre 3 par l'intermédiaire de Michel Miklik (2-2).

Les deux équipes sont restées à égalité dans le troisième tiers et pendant les dix minutes de prolongations. Si Alex Aleardi et Marc-André Thinel ne parvenait pas à tromper la vigilance de Florian Hardy, les Ducs inscrivaient leurs deux tirs aux buts qui offraient les deux points de la victoire aux visiteurs.

🔥-- VIDÉO --🔥 #ROUANG Retrouvez les highlights de la rencontre et les plus beaux arrêts de @pintaric_matija et Florian Hardy avec @Fanseat_FR.

🧡🖤 #SLMHockey pic.twitter.com/GvWRZ4RfUA — DragonsdeRouen (@DragonsdeRouen) January 6, 2019

Pas de changement au classement pour les joueurs de Fabrice Lhenry, qui prennent treize points d'avance avec le point de la défaite en prolongations, devant Grenoble qui a maintenant deux matches de retard.

Les réactions

Fabrice Lhenry: "Angers a bien mieux commencé la partie que nous. Ils étaient beaucoup plus actifs et ont gagné beaucoup de duels. Malgré cela, on sort à 1-0 mais on prend deux buts d'entrée en deuxième et là, l'équipe a changé et a bien travaillé les 35 dernières minutes mais ça n'a pas suffit. Flo Hardy a fait les arrêts nécessaires et on n'a pas été efficace en powerplay, on aurait pu faire la différence là-dessus. Angers est une équipe qui presse énormément et ils sont très bon le long des bandes. On ne trouve pas les joueurs fatigués, ce que je regrette c'est comment on commence les matches. En ce moment, les équipes ont plus faim que nous et nous on a peut-être un peu moins faim. Mais on a encore besoin de points donc c'est déterminant d'être affamé et là ce soir on a réagit que quand on était mené. On dit que la chance va du coté de ceux qui travaillent le plus."

Florian Chakiachvili: "On a affronté une belle équipe d'Angers, qui nous a fait déjouer et nous on n'a pas fait notre meilleur match. Moi, c'était mon retour mais ça va aller en s'améliorant. Je n'ai plus de gêne, on a pris le temps qu'il fallait pour se remettre mais physiquement, moi comme Anthony Guttig qui avons eu un assez long arrêt, on a beau faire le maximum hors glace, ça ne remplace pas les matches sur la glace donc il faut laisser le temps au temps pour revenir à 100%."

Prochaine rencontre mardi 8 janvier 2018, toujours à domicile, face à l'équipe d'Anglet.