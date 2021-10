Caen. Musique : la troisième génération aux commandes de Bonnaventure à Caen

À Caen (Calvados), le magasin Bonnaventure, c'est avant tout une histoire de famille. Cette véritable institution est un repère pour les aficionados de musique depuis 1957. Alors qu'en 1986, Éric Lebreton avait déjà succédé à son père avec son frère, c'est aujourd'hui au tour de ses deux fils, Hugo et Camille, de prendre le relais. "Ça s'est fait plutôt naturellement. On ne leur a jamais mis la pression pour qu'ils reprennent l'affaire familiale. C'est un souhait qu'ils ont émis", assure-t-il.

Une transition en douceur

Et si leur père est plutôt serein, c'est qu'il sait que le magasin sera entre de bonnes mains. Ces dernières années, la transition a été mise en place et ses deux fils se sont familiarisés avec la gestion d'une entreprise. "Les habitués connaissent déjà les garçons qui ont choisi de rester sur la même ligne". Chacun va tout de même apporter son savoir-faire. "Camille va se concentrer sur la vente et la réparation de piano tandis qu'Hugo mettra à profit sa formation de luthier en guitare", détaille Éric. Et pour les amoureux de musique électronique, pas de panique ! Hugo et Camille conserveront un espace dédié à ce genre musical. En attendant la reprise officielle en mars, le magasin liquide. "C'est pour leur faciliter la reprise, explique Éric Lebreton, sinon ils auraient eu un stock trop important à racheter". Et s'il n'exclut pas remettre de temps en temps les pieds au magasin, il compte avant tout profiter de sa retraite sereinement. "Place aux jeunes maintenant !"