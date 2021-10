Hors Normandie. Louane souhaite s'orienter vers un style urbain

Depuis sa révélation sur les ondes radios, les plateaux télés et dans nos salles de cinémas Louane a vu sa carrière monter en flèche. À la fois chanteuse, musicienne et actrice elle dévoilera bientôt une autre facette de sa personnalité.

En Novembre dernier, Louane a proposé la réédition de son album éponyme (quadruple disque de platine), sur ce dernier figurait même des standards de Noël. Une touche féerique bientôt remplacée par l'arrivée d'un 3ème album qui s'annoncera un peu comme une boîte de chocolats ; on sait ce qu'il y a sous le couvercle mais il faut goûter avant de se prononcer.

Accrochez-vous bien puisque c'est un virage assez serré qui s'annonce dans la carrière de Louane et pour ses fans, cette dernière souhaite enregistrer des morceaux aux sonorités urbaines voir Rap, et pour cela son appel a déjà été lancé envers des pointures dans ce domaine comme Orelsan et Damso ! Est-ce que ces derniers feront le pas pour étoffer leurs collaborations ? Pour l'instant les réponses se font attendre. Si tout cela prend forme, Louane aura peut-être aussi l'intention d'équilibrer sa tenue vestimentaire pour ne pas dénoter.

Pour l'instant, ce 3ème album urbain n'est qu'en prévision et Louane veut avant tout prendre du recul pour amorcer ce tournant qui la fera dévier de son "confort". Cette décision de changement de positionnement musical et l'arrivée d'une nouvelle galette urbaine pourrait prendre plusieurs mois comme plusieurs années. À suivre donc.